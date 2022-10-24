Взрывом повреждены железнодорожные пути в Брянской области

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Взрывом повреждены железнодорожные пути на перегоне между городами Новозыбков и Злынка на юго-западе Брянской области вечером в понедельник 24 октября. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о чрезвычайном происшествии на железнодорожном транспорте в своем Telegram-канале.

«Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство», - написал глава региона.

По данным брянского губернатора, в результате взрыва повреждены железнодорожные пути, к счастью, обошлось без пострадавших. Обстоятельства случившегося выясняются экстренные и оперативные службы, приехавшие на место ЧП.