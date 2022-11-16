Охлобыстин доставил гуманитарную помощь для защитников Донбасса

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня гуманитарный конвой из Москвы прибыл в Донецк. Для солдат, защищающих Донбасс, актер и режиссер Иван Охлобыстин привез необходимую экипировку и теплую одежду.

Среди гумпомощи - зимние костюмы и обувь, термобелье, свитера, спальные мешки. Отмечается, что помощь собрали по потребностям подразделений. Впоследствии вещи передадут бойцам на передовую.

«Я восхищен людьми. Мне даже какая-то пожилая женщина писала, нельзя ли задержать сбор на два дня, ей пенсия приходит через два дня», - поделился Охлобыстин.

Актер отметил, что люди присылали разные суммы, однако в конечном итоге удалось собрать около 13-14 миллионов.

«Я не знаю, как сказать в высокопарных фразах, но вот сейчас мы ехали сюда, и был счастлив на самом деле. У меня самые лучшие ассоциации, несмотря на все сложности, что мы переживаем, несмотря на множественные потери, и лично мои. Все равно я счастлив. Это точка силы на данный момент...Это стало моей Родиной», - заявил Охлобыстин.

Данный сбор является личной инициативой Ивана Охлобыстина. Этим летом Летом он уже отправлял самое необходимое для бойцов, а в сентябре приезжал в ЛНР и ДНР на съемки документального фильма «Просто жизнь», в рамках которого встречался с жителями народных республик Донбасса. В частности, он посещал храмы и позиции военнослужащих на передовой.