«Ад, который выплеснулся на землю»: Охлобыстин высказался о происходящем в Донбассе

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Российский актер кино и телевидения Иван Охлобыстин заявил, что в настоящее время внутри общества происходит конфликт, оно должно себя подготовить. И если этого не сделать в нужное время, оно будет уничтожено, считает актер. Таким мнением Охлобыстин поделился во время концерта на Красной площади в честь вхождения в состав России четырех новых регионов.

«Я чувствую атмосферу единения, но ее явно недостаточно для того, чтобы мы победили. Эту атмосферу надо распространить на всю страну. Люди до сих пор не поняли, с чем они столкнулись. До сих пор 90%, ну, 80%, может быть, относятся к этому как к реалити-шоу боевых обстоятельств, а это очень серьезное противостояние, которое рано или поздно придет к нам», - комментирует Охлобыстин.

Более того, актер рассказал, что неоднократно посещал Донбасс, по его словам, люди, населяющие эти регионы, устали.

«У них такая надежда, у всех, с кем я общался, а это были и военные люди, и ополченцы, и железнодорожники, и хлебопашцы, студенты. У них такая надежда на это объединение, что, наконец, Россия пришла, и, наконец, Россия избавит от этого инфернального ужаса, волной накатывающего на нас», - описывает актер.

Охлобыстин указал на важность порождения в людях понимания ужаса, которых происходит на Украине, чтобы «люди становились людьми», отходя от навязанных ценностей.

«Человек не умеет жить для себя. Человек должен жить для своих детей, не то, чтобы должен, он не может не делать этого. Люди должны чуть довериться другому человеку. Это самые простые вещи. Пересмотреть свое отношение к родителям, к друзьям, к стране, это не чужое все. Пока чужое их не коснулось, но когда это придет, они окажутся в ситуации, в которой оказались наши братья, сестры, которые ныне присоединились к нам. Это жесть, ребята. Это ад, который выплеснулся на землю», - резюмировал Охлобыстин.

Напомним, актер театра и кино Владимир Машков назвал день вступления Донецкой и Луганской Народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ величайшим днем 21 века. Церемония подписания договоров о вступлении четырех новых регионов состоялось в Большом Кремлевском дворце 30 сентября.