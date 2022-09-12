В стране и мире Лукашенко одобрил проект о перевалке грузов через российские порты Алексей Курильченко На проведение переговоров и подписание соответствующего соглашения уполномочено белорусское Министерство транспорта. © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости Читайте нас на: Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о перевалке грузов через российские порты. Соответствующий документ опубликован на белорусском портале правовой информации. «Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям Республики Беларусь и Российской Федерации, в качестве основы для проведения переговоров», - говорится в тексте документа. На проведение переговоров и подписание соответствующего соглашения уполномочено белорусское Министерство транспорта. В прошлом году Россия и Белоруссия достигли соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты России. Согласно тексту проекта, белорусские предприятия осуществят перевалку через российские порты более 9,8 миллиона тонн нефтепродуктов на Балтике с 2021 по 2023 год. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика