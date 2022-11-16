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МО РФ: Киев пытается запугать россиян, дезинформируя их звонками о гибели и пленении родных

20:37 16.11.2022
В российском военном ведомстве призвали граждан РФ сохранять бдительность и не поддаваться такого рода провокациям.
МО РФ: Киев пытается запугать россиян, дезинформируя их звонками о гибели и пленении родных
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Киев пытается запугать россиян, дезинформируя их звонками о гибели и пленении родных в зоне СВО. Об этом предупредили в Министерстве обороны России.

«Украинская сторона активно использует дезинформацию с целью запугивания российских граждан. Показателем такой деятельности являются звонки и сообщения с неизвестных номеров родственникам военнослужащих об их пленении или гибели в зоне специальной военной операции», - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве также призвали россиян сохранять бдительность и не поддаваться такого рода провокациям.

Также россиянам объяснили, что если возникнут проблемы, они могут обратиться за помощью на «горячую линию» или к правоохранителям.

Сегодня стало известно, что Совет Федерации одобрил закон, по которому добровольцы, которые участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса, будут наделяться статусом ветеранов боевых действий.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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