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Совфед одобрил закон о статусе ветеранов для добровольцев, участвующих в спецоперации

Тимур Шерзад
10:49 16.11.2022
Теперь, после получения одобрения Совета Федерации, закон поступает на подпись к президенту России.
Совфед одобрил закон о статусе ветеранов для добровольцев, участвующих в спецоперации
© Фото: Илья Кошелев, news.ru, Globallookpress
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Совет Федерации одобрил закон, который наделит добровольцев, участвующих в спецоперации, статусом ветеранов боевых действий. 

Статус предоставят всем добровольцам, которые участвуют в спецоперации с первого ее дня, 24 февраля 2022 года. 

Кроме этого, добровольцы, имеющие инвалидность из-за ранений, понесенных в ходе спецоперации, получат статус инвалидов боевых действий. Все это позволит распространить на добровольцев меры социальной поддержки, положенные военнослужащим. 

Теперь закон поступит на подпись президенту России. 

Ранее публиковались кадры работы самоходной артустановки «Мста-С» в зоне спецоперации.

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