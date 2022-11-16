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RT: замгубернатора Херсонской области задержана по делу об экономическом преступлении

Анна Касаткина
16:28 16.11.2022
В МВД региона задержание Екатерины Губаревой не подтвердили, но и не опровергли.
RT: замгубернатора Херсонской области задержана по делу об экономическом преступлении
© Фото: k_gubareva, Telegram
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Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева задержана. Об этом со ссылкой на источник сообщает RT.

По данным собеседника телеканала, Губареву задержали по делу об экономическом преступлении, ее статус на данный момент неизвестен. Других подробностей по ситуации нет.

В МВД Херсонской области в разговоре с РИА Новости эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Ранее муж Губаревой Павел сообщил, что его супруга пропала и не выходит на связь. По его словам, в последний раз женщину видели в здании администрации Херсонской области в Геническе.

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