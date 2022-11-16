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В Белоруссии заявили, что Киев взорвал мосты на Гомельском и Мозырском направлениях

Анна Назайкина
16:18 16.11.2022
Утверждается, что на территории Украины в приграничье все дороги, в сущности, являются непроездными.
В Белоруссии заявили, что Киев взорвал мосты на Гомельском и Мозырском направлениях
© Фото: Ashley Chan, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Глава Государственного погранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо рассказал, что Украина заминировала приграничные с республикой территории. Кроме того, боевики взорвали почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря, которые располагаются на юго-востоке Белоруссии.

Кроме того, Лаппо заявил, что в настоящий момент Киев начинает подрывы всех мостов на западном направлении.

«Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями. Приграничье с Беларусью в Украине заминировано, практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны. Сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении», - цитирует его БелТА.

Также председатель Госпогранкомитета добавил, что на территории Украины в приграничье все дороги, в сущности, являются непроездными.

«Все население украинского приграничья находится под воздействием антибелорусской и антироссийской пропаганды», - сказал он.

Ранее, 4 ноября, в Минске заявили об украинской провокации на границе. Утверждалось, что камеры зафиксировали движение БТР-80 с группой вооруженных людей в форме.

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