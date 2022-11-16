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С пластырем и любимой кошкой: Запашный показал ранившего его тигра

Анна Назайкина
16:53 16.11.2022
В течение всего видео дрессировщик ласкает тигра, называет его «мой родной», «моя кошка» и объясняет, что произошедшее с ним - это случайность.
© Видео: zapashnyru, Telegram © Фото: zapashnyru, Telegram
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Народный артист РФ, директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный показал молодого тигра, который ранил его накануне во время тренировки.

«Я увидел очень странные комментарии. Типа Запашные тигра наказали, убили, перевезли в другую страну, отдали на органы», - сказал он на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Далее Запашный начал показывать своего полосатого подопечного. Тигра зовут Рой. Он совсем молодой - ему год и месяц, однако хищник уже весит больше 100 килограммов.

В течение всего видео дрессировщик ласкает тигра, называет его «мой родной», «моя кошка» и объясняет, что произошедшее с ним - это случайность.

Накануне Запашный  разместил ролик, на котором видно, какие повреждения ему нанесло животное в ходе репетиции. Во время записи видео артисту вытирают кровь с лица.

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