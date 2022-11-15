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Эдгарда Запашного ранил тигр во время репетиции

Анна Назайкина
19:30 15.11.2022
Он опубликовал ролик, на котором видно, какие повреждения ему нанесло животное во время тренировки.
© Видео: zapashnyru, Telegram © Фото: zapashnyru, Telegram
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Эдгарда Запашного ранил тигр во время репетиции. Об этом Народный артист РФ, директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского сообщил в своем Telegram-канале.

Он опубликовал ролик, на котором видно, какие повреждения ему нанесло животное во время тренировки. Прямо во время записи видео артисту обрабатывают раны.

«Меня на репетиции зацепил за лицо молодой тигр Рой. Это не была его атака для того, чтобы убить меня. Он просто отмахнул лапой, а я в это время отвлекся на своего молодого помощника», - сказал он.

Дрессировщик подчеркнул, что сам виноват в произошедшем. Он добавил, что «такая» у него профессия.

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