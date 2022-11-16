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В Венгрию возобновили поставки нефти по трубопроводу «Дружба»

Анна Назайкина
17:21 16.11.2022
Накануне стало известно, что Киев приостановил прокачку черного золота по «Дружбе» в направлении Венгрии. В связи с этим премьер-министр страны Виктор Орбан созвал Совбез.
В Венгрию возобновили поставки нефти по трубопроводу «Дружба»
© Фото: Patrick Pleul, dpa, GlobalLookPress
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Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии была возобновлена. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Несколько минут назад поставка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии возобновилась. Пока что в текущей фазе под низким давлением, но технические специалисты работают над тем, чтобы поставка вновь осуществлялась под полным давлением и в нормальном режиме», - сказал глава ведомства.

Накануне стало известно, что Киев приостановил прокачку черного золота по «Дружбе» в направлении Венгрии. В связи с этим премьер-министр страны Виктор Орбан созвал Совбез.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, прокачка нефти по трубопроводу была остановлена из-за того, что на Украине получила повреждения трансформаторная станция.

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