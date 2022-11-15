В стране и мире Украина приостановила прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии Анна Назайкина На данный момент уже известна реакция Будапешта. Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал вечером Совет безопасности из-за сложившейся ситуации. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Киев уведомил «Транснефть», что остановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии, заявил официальный представитель компании Игорь Демин. «Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения», - сказал он ТАСС. На данный момент уже известна реакция Будапешта. Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал вечером Совет безопасности из-за сложившейся ситуации. Сегодня ночью стало известно, что польское Министерство иностранных дел добивается введения санкций против трубопровода «Дружба». Глава МИД страны Збигнев Рау заявил, что Варшава«обязалась использовать российскую нефть только до конца этого года». Экспертное мнение и аналитика