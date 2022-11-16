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Экс-замгенсека ООН рассказал, кому могла быть выгодна провокация с ракетой в Польше

Тимур Шерзад
16:52 16.11.2022
Ранее Минобороны России заявило, что хоть ВС РФ и нанесли массированный удар по системе военного управления украинских боевиков, но при этом в Польше никакие российские ракеты не падали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе рассказал «Звезде», кому могла быть выгодна провокация (если это была именно она) с падением ракеты на территорию Польши. 

«Конфронтация с НАТО России совершенно не нужна, как и альянс не заинтересован в конфронтации с нашей страной. А вот кто подталкивает такого рода конфронтацию, организовывая всевозможные провокации, это понятно, это Украина», - поделился Орджоникидзе.

Он добавил, что причина подобных действий - плохие для Украины дела на линии соприкосновения. Как отметил Сергей Орджоникидзе, этой стране необходимо вовлечение в конфликт стран НАТО.

Экс-замгенсека ООН предположил, что целью этой провокации вполне могло быть столкновение НАТО и России.

Ранее Минобороны России заявило, что хоть ВС РФ и нанесли массированный удар по системе военного управления украинских боевиков, но при этом в Польше никакие российские ракеты не падали.

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