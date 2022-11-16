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Около 100 тысяч участников в 87 регионах: как прошел первый военно-патриотический диктант

Алексей Кошкин
01:59 16.11.2022
Участникам нужно было за час ответить на 60 вопросов, которые связаны с событиями из военной истории нашей страны.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Тысячи россиян из разных уголков страны написали военно-патриотический диктант. Он прошел впервые и сразу в 87 регионах. Участникам нужно было за час ответить на 60 вопросов, которые связаны с событиями из военной истории нашей страны.

Участие в военно-патриотическом диктанте принимали около 100 тысяч человек. Среди них были военнослужащие и юнармейцы, преподаватели и студенты, учителя и школьники, а также именитые спортсмены и телеведущие.

Так, в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания «Авангард» собрались 1,5 тысячи участников. Там вопросы задавал гроссмейстер Сергей Карякин.

Задания были посвящены знаменитым военным сражениям и победам русской армии, жизни и службе великих полководцев, оружию и воинам, совершившим подвиги.

Именитые гости тоже решали задачи. Сергей Карякин отметил сложность и главное разнообразие вопросов.

«Были каверзные вопросы, которые ставили в тупик даже прославленных военных», - рассказал шахматист.

Военно-патриотический диктант организовали по инициативе «Авангарда». Проверить свои знания можно и сейчас. В сети доступна онлайн-версия. А результаты система выдаст сразу.

Напомним, недавно прошел восьмой Географический диктант от РГО. В нем приняли участие 2,5 миллиона человек.

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