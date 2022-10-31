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Два с половиной миллиона участников: как прошел восьмой Географический диктант от РГО

Алексей Кошкин
Максим Крюков
05:15 31.10.2022
За восемь лет диктант стал по-настоящему масштабной международной просветительской акцией, к которой присоединились 122 страны.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Под диктовку искусственного интеллекта, звезд Голливуда и ученых - люди по всему миру написали географический диктант. Количество участников проекта Русского географического общества перевалило уже за два с половиной миллиона человек. Это отметил в своем приветствии президент РГО Сергей Шойгу.

За парты вместе садятся актеры, путешественники, всенародно любимые телеведущие, всемирно известные спортсмены, учителя и школьники. Всем им предстоит ответить на вопросы диктанта от Русского географического общества (РГО).

Приветствуют участников Географического диктанта даже из космоса, и, конечно, из разных уголков страны, даже с полярной станции. География отвечающих на вопросы от РГО так же самая обширная.

В этот раз задания основного варианта диктанта впервые адаптированы под зарубежную аудиторию и переведены на три языка. За восемь лет он стал по-настоящему масштабной международной просветительской акцией, к которой присоединились 122 страны, а написали его около двух с половиной миллионов человек.

«Нам всем география нужна еще и для того, чтобы понимать, насколько мы все взаимосвязаны. Насколько для каждого из нас нужен и важен весь мир», - отметил Анатолий Вассерман.

В этот раз диктант писали в Антарктиде, в скоростных поездах, на плавучей атомной станции на Чукотке, в Кронштадте на учебном корабле «Перекоп», а также в Крыму, в том числе в пещере - комплексе «Пещера «Таврида», и даже в Донецком республиканском краеведческом музее и Музее космонавтики. Всего - 84 площадки, среди них 65 высших и довузовских учебных заведений Министерства обороны России.

Среди заданий этого года были и вопросы от непрофессиональных географов и путешественников. Николай Шалаев - не только самый молодой участник в штаб-квартире РГО, но и победитель конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта». Его задание о Калининграде в этом году отобрали эксперты Русского географического общества.

Географический диктант проводится по инициативе российского президента Владимира Путина с 2015 года. Главная цель - повышение интереса к географии России. Вопросы озвучивают известные деятели искусства и культуры. А в этот раз к ним присоединились голосовые помощники на основе искусственного интеллекта, а также иностранцы. Например, американский актер и режиссер Стивен Сигал, получивший российское гражданство. По сути Географический диктант - не сложный экзамен-тест для людей любого возраста. Но, по словам участников, среди которых много повидавших всю Россию и мир, сегодняшние вопросы их заставили задуматься.

«Я участвовала сегодня в первый раз, мне было крайне интересно. Очень много вопросов было на логику. Увлекательный процесс, не могу сказать, что отвлекалась хоть на минуту», - поделилась президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

Российский автогонщик, семикратный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков Владимир Чагин отметил атмосферу мероприятия, заявив, что получил еще больше знаний об истории и географии России.

Пройти все сорок вопросов оказалось не простой миссией даже для известных знатоков.

«Самое удивительное, что я с 1982 года экзамены больше не сдавал. Вот это забытое чувство, когда сдаешь экзамен. Перед самим собой неловко, если на какой-то вопрос не находишь ответ», - рассказал магистр игры «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов.

Уже сейчас на сайте Географического диктанта доступна онлайн-версия. Проверить свои знания можно до 10 ноября. А результаты система выдаст сразу.

Напомним, в масштабной международной просветительской акции, проводимой Русским географическим обществом «Географический диктант» приняли участие курсанты, слушатели, адъюнкты Высших учебных заведений и воспитанники довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации. В этом году акция прошла на всех континентах под слоганом «Мой край. Моя страна. Мои открытия».

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