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Над Бали распылили 29 тонн соли перед началом G20

Иван Лебедянский
14:18 16.11.2022
Агентство метеорологии Индонезии объясняет, что это было сделано для хорошей погоды на время проведения саммита.
Над Бали распылили 29 тонн соли перед началом G20
© Фото: Christoph Soeder, dpa, GlobalLookPress
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Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии накануне проведения саммита G20 распылило в небе над Бали около 29 тонн соли. Об этом индонезийскому порталу Antara рассказал глава агентства Двикорита Карнавати.

По словам Карнавати для распыления такого количества соли над островом понадобилось совершить как минимум 28 вылетов. Также он отметил, что для выполнения задачи были привлечены самолеты ВВС Индонезии.

«Технология изменения погоды является частью сценария смягчения погодных условий, подготовленного для прогнозирования экстремальных погодных условий для того, чтобы саммит G20 на Бали прошел гладко и успешно, а все главы государств и делегаты могли проводить встречи безопасно и комфортно» - объяснил Карнавати.

Саммит «Большой двадцатки» стартовал 15 ноября. На полях G20 Россию представляет Сергей Лавров. Кроме пленарных заседаний на Бали проходят личные встречи между представителями ведущих мировых держав.

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