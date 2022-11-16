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В Чехии приняли резолюцию о «террористическом режиме» в России

Максим Крюков
01:28 16.11.2022
По данным государственного телевидения страны, 129 из 159 депутатов отдали свой голос за данный проект резолюции.
В Чехии приняли резолюцию о «террористическом режиме» в России
© Фото: psp.cz
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Палата депутатов парламента Чехии приняла во вторник, 15 ноября, резолюцию о «террористическом режиме» в России. Об этом сообщает государственное телевидение республики.

«В соответствии с резолюцией ПАСЕ Палата депутатов парламента Чехии считает нынешний российский режим террористическим», - говорится в документе.

По данным ТВ-канала, 129 из 159 депутатов отдали свой голос за данный проект резолюции. Отмечается, что выразили свое несогласие все четырнадцать представителей движения «Свобода и прямая демократия», а также некоторые депутаты из других партий.

В резолюции осуждаются российские «атаки на гражданское население Украины» и на объекты энергетической инфраструктуры, а также референдумы о вступлении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Всего в документе значатся семь пунктов.

Ранее издание Prague Morning сообщило, что десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Праги и Брно с требованиями об отставке действующего правительства, прекращении поддержки конфликта на Украине и начале диалога с Россией. Организаторы акции протеста - группа «Чехия прежде всего!» - выступают против членства страны в ЕС и НАТО, и настаивают, чтобы «нация с населением 10,7 миллиона человек была нейтральной в военном отношении».

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