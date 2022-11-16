Кремль: цели СВО не поменялись, удары наносились по объектам военной инфраструктуры

Накануне по объектам военного управления и энергетики Украины был нанесен массированный ракетный удар, все заявленные цели успешно поражены, сообщили в Минобороны РФ.

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Цели российской специальной операции по защите мирного Донбасса не менялись, ракетные удары наносятся Вооруженными Силами РФ по объектам, которые прямо или косвенно относятся к военной инфраструктуре Украины. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По целям стоит адресовать вопрос в Минобороны, но цели никак не менялись, речь об объектах, которые прямо или косвенно имеют отношение к военной инфраструктуре», - сказал он журналистам.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что накануне система военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики подверглись массированному удару. По словам представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова, удары наносились по целям только на территории Украины.