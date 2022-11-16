Кремль: цели СВО не поменялись, удары наносились по объектам военной инфраструктуры
Цели российской специальной операции по защите мирного Донбасса не менялись, ракетные удары наносятся Вооруженными Силами РФ по объектам, которые прямо или косвенно относятся к военной инфраструктуре Украины. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«По целям стоит адресовать вопрос в Минобороны, но цели никак не менялись, речь об объектах, которые прямо или косвенно имеют отношение к военной инфраструктуре», - сказал он журналистам.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что накануне система военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики подверглись массированному удару. По словам представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова, удары наносились по целям только на территории Украины.