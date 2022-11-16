В МО РФ рассказали об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Запорожской области

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Запорожской области. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков.

Игорь Конашенков рассказал и о суточных успехах российских систем противовоздушной обороны. Были уничтожены три беспилотника в районах населенных пунктов Райское в Херсонской области, Петровское в ДНР и Краснореченское в ДНР.

Удалось перехватить и 11 украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Это произошло в районах населенных пунктов Каланчак и Новониколаевка в Херсонской области.

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и о результата ударов, нанесенных за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией. Были поражены семь пунктов управления украинских боевиков. Они находились в районах населенных пунктов Крахмальное, Берестовое (Харьковская область), Стельмаховка (ЛНР), Садовое, Тягинка, Змиевка (Херсонская область), Кирово (ДНР). Еще были поражены 94 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска в 185 районах.

При этом в районе Новоегоровка на территории ЛНР была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы из Америки AN/TPQ-50.

Рассказал Конашенков и про контрбатарейную борьбу. За сутки были уничтожены две украинские артсистемы М777 американского производства. Это произошло в районе населенного пункта Колесниковка в Харьковской области.

Еще Игорь Конашенков заявил об уничтожении украинской САУ «Акация» в районе Мылового в Херсонской области. А в районе Артемовки на территории ЛНР была уничтожена вражеская боевая машина РСЗО «Град».

Он назвал и актуальные данные по потерям украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 333 самолетов, 177 вертолетов, 2 514 беспилотников, 388 ЗРК, 6 644 танков и других боевых бронированных машин, 892 боевых машин РСЗО, 3 587 орудий и минометов, а также 7 240 единиц специальной техники.

Также Минобороны России показало видео уничтожения украинского «Града» ударным беспилотником.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов