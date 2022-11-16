Марочко: украинские силы пошли в наступление от Попасной до Харьковской области

По словам офицера НМ ЛНР Андрея Марочко, украинская группировка усилена танками и другой бронетехникой.

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Украинские военные перешли в наступление по линии от Попасной до Харьковской области и пытаются прорвать линию обороны. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«По всей линии противник ведет наступательные действия», - отметил Марочко.

Накануне Андрей Марочко сообщил о подготовке Вооруженных сил Украины к прорыву обороны российских войск на границе ЛНР. Для этого к линии соприкосновения стягивается тяжелая бронетехника, в том числе украинская группировка усиливается танками. По словам военного, прорыв готовится в районе населенных пунктов Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная.