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Украина стягивает тяжелую бронетехнику для прорыва обороны ЛНР

Иван Лебедянский
09:04 15.11.2022
По данным фицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, прорыв готовится в районе пунктов Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная.
Украина стягивает тяжелую бронетехнику для прорыва обороны ЛНР
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress
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Вооруженные силы Украины готовятся к прорыву обороны российских войск на границе ЛНР. Для этого к линии соприкосновения стягивается тяжелая бронетехника, в том числе украинская группировка усиливается танками. Об этом сообщил фицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в Telegram. По словам военного, прорыв готовится в районе населенных пунктов Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная.

Ранее МО РФ сообщало об успешном отражении атаки в ДНР. За сутки 14 ноября украинские боевики провели неудачные попытки наступления на трех направлениях - Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком. Противник был остановлен, а затем и отброшен к исходному рубежу.

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