К срочной службе готовы: как проходят отбор для ВС РФ новобранцы в Хабаровске

В этом году задание на призыв в Хабаровске меньше, чем в прошлом. Отмечается, что никто из солдат срочной службы не направляется в зону проведения специальной военной операции.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры кадры военнообязанных, которые проходят последние приготовления на сборном пункте в Хабаровске перед тем, как убыть к местам срочной службы.

Новобранцы уже прошли медкомиссию, дактилоскопию и профессиональный отбор, а также были тестированы на коронавирус. Всем выдали персональные электронные карты и военные билеты.

Получив военную форму и распределившись по видам и родам войск, военнообязанные были переданы старшим команд от воинских частей, в которых им предстоит проходить срочную службу.

В этом году задание на призыв в Хабаровске меньше, чем в прошлом. Отмечается, что никто из солдат срочной службы не направляется в зону проведения специальной военной операции.

Большую часть новобранцев отправят в учебные центры, где они будут обучаться по специальности около 4-5 месяцев.

Ранее публиковались кадры отправки военнообязанных к местам срочной службы по всей стране.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов