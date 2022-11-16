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К срочной службе готовы: как проходят отбор для ВС РФ новобранцы в Хабаровске

12:00 16.11.2022
В этом году задание на призыв в Хабаровске меньше, чем в прошлом. Отмечается, что никто из солдат срочной службы не направляется в зону проведения специальной военной операции. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Звезда» публикует кадры кадры военнообязанных, которые проходят последние приготовления на сборном пункте в Хабаровске перед тем, как убыть к местам срочной службы. 

Новобранцы уже прошли медкомиссию, дактилоскопию и профессиональный отбор, а также были тестированы на коронавирус. Всем выдали персональные электронные карты и военные билеты. 

Получив военную форму и распределившись по видам и родам войск, военнообязанные были переданы старшим команд от воинских частей, в которых им предстоит проходить срочную службу.

В этом году задание на призыв в Хабаровске меньше, чем в прошлом. Отмечается, что никто из солдат срочной службы не направляется в зону проведения специальной военной операции. 

Большую часть новобранцев отправят в учебные центры, где они будут обучаться по специальности около 4-5 месяцев. 

Ранее публиковались кадры отправки военнообязанных к местам срочной службы по всей стране.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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