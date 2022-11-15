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От Севастополя до Сахалина: военнообязанные по всей стране отправляются к местам срочной службы

11:23 15.11.2022
В регионах страны проходит отправка молодых людей для прохождения военной службы по призыву в ВС РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В России проводится осенний призыв, сообщает Министерство обороны РФ. В этом году длился с 1 ноября по 31 декабря. Так, около 150 новобранцев из Свердловской области отправлены на Дальний Восток.

Под аккомпанемент духового оркестра молодые люди прошли торжественным маршем на торжественной церемонии. По пути их будут кормить. Также будущие солдаты смогут посещать культурно-досуговые мероприятия и изучать общевоинские уставы.

Порядка 80 человек из Башкирии убыли в Московскую область в рамках осеннего призыва. На торжественной церемонии, посвященной отправке молодых людей, выступили заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов, военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич, представители администрации и ветераны военной службы.

В Минобороны напомнили, что мероприятия предстоящего призыва не связаны с проведением спецоперации на Украине и будут осуществляться в установленные законодательством РФ сроки и в плановом порядке. Перед отправкой мужчины сдали тесты на COVID-19. Всего за осенний призыв Башкортостан отправит более четырех тысяч военнообязанных.

Будущие защитники Отечества из Севастополя также отправились к местам службы. Как сообщает Минобороны, в учебные части в Московской, Ростовской и Тамбовской областей поехали более 50 молодых людей. Они пройдут обучение по военно-учетным специальностям для войск РЭБ, РХБ защиты и ВКС России.

Первая отправка в воинские части армейского корпуса ВВО состоялась на Сахалине. На призывном пункте каждый будущий военнослужащий обеспечивается комплектом зимней формы одежды и получает армейский несессер, который включает в себя бритвенные принадлежности и средства гигиены.

В Ставропольском крае стартовали мероприятия по отправке в воинские части граждан, призванных на срочную военную службу. Военные комиссариаты Южного военного округа (ЮВО) в рамках осеннего призыва направят в ВС РФ более 26 тысяч человек с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В главную базу Северного флота город Североморск прибыла первая команда военнообязанных. При распределении молодых людей по воинским частям учитывается уровень образования, навыки управления транспортом, склонность к изучению различных видов техники, физическая подготовка и морально-психологические качества.

После прохождения комиссии призывники будут распределены в береговые части флота -  мотострелковые подразделения, морскую пехоту и авиационно-технические базы, части противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения. Также они могут попасть служить на надводные корабли.

Мероприятия по отбору военнообязанных и отправке их к местам службы проходят также в Санкт-Петербурге, Хабаровске и других населенных пунктах России.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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