Воздушная тревога объявлена по всей Украине

По данным карты, тревога началась в восточной части государства и в течение 10 минут распространилась по всей Украине.

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О начале воздушной тревоги одновременно во всех регионах Украины свидетельствует официальная карта воздушных тревог Министерства цифрового развития страны. По данным карты, тревога началась в восточной части государства и в течение 10 минут распространилась по всей Украине.

В ходе массированных ракетных ударов ВС РФ поражают исключительно объекты военной и энергетической инфраструктуры. Основная цель атак - понизить боеспособность ВСУ.

Удары высокоточным оружием по критическим объектам инфраструктуры Украины начались 10 октября, после того как российские власти подтвердили участие украинских спецслужб в организации теракта на Крымском мосту.



Во вторник в Сети начали появляться многочисленные сообщения о взрывах в различных регионах Украины. Очевидцы и официальные СМИ подкрепляли данные видеокадрами.