Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и области
Мэр украинской столицы подтвердил соответствующую информацию в своем Telegram-канале.
© Видео: oficerskoekafe, VK © Фото: oficerskoekafe, VK
В Киеве слышны взрывы и работа систем противовоздушной обороны, сообщают местные СМИ и жители города в социальных сетях.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил соответствующую информацию в своем Telegram-канале.
Также местные жители сообщают, что и в Киевской области гремят взрывы. Они распространяют в соцсетях предположительные кадры последствий.