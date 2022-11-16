Работа в смешанных парах: кадры боевых вылетов вертолетов Ка-52 и Ми-24 в зоне СВО
Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 и боевых вертолетов Ми-24 в зоне спецоперации. Вертолетчики действуют в смешанных парах для увеличения ударного потенциала одиночных экипажей.
Армейская авиация поражает наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами. Основу пораженной техники украинских националистов составляют танки и боевые машины пехоты.
Экипажи Ка-52 и Ми-24 выполняют скрытые заходы на цели на предельно малой высоте. Пуск авиационных ракет осуществляют с кабрирования для увеличения дальности поражения.
Круглосуточную готовность боевых машин обеспечивает инженерно-технический состав. Он проверяет показания приборов, состояние узлов и агрегатов после каждого вылета.
Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность экипажей вертолетов. Они в ходе спецоперации успешно выполнили сотни боевых задач.
Ранее «Звезда» показывала кадры боевой работы ударных «Аллигаторов» в зоне спецоперации. Они наносят удары неуправляемыми реактивными снарядами с кабрирования, после чего с резким креном как можно быстрее поворачивают обратно, чтобы не попасть под удар вражеских средств ПВО.
Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов