Армия Работа в смешанных парах: кадры боевых вылетов вертолетов Ка-52 и Ми-24 в зоне СВО Армейская авиация поражает наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 и боевых вертолетов Ми-24 в зоне спецоперации. Вертолетчики действуют в смешанных парах для увеличения ударного потенциала одиночных экипажей. Армейская авиация поражает наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами. Основу пораженной техники украинских националистов составляют танки и боевые машины пехоты. Экипажи Ка-52 и Ми-24 выполняют скрытые заходы на цели на предельно малой высоте. Пуск авиационных ракет осуществляют с кабрирования для увеличения дальности поражения. Круглосуточную готовность боевых машин обеспечивает инженерно-технический состав. Он проверяет показания приборов, состояние узлов и агрегатов после каждого вылета. Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность экипажей вертолетов. Они в ходе спецоперации успешно выполнили сотни боевых задач. Ранее «Звезда» показывала кадры боевой работы ударных «Аллигаторов» в зоне спецоперации. Они наносят удары неуправляемыми реактивными снарядами с кабрирования, после чего с резким креном как можно быстрее поворачивают обратно, чтобы не попасть под удар вражеских средств ПВО. Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика