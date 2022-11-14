Новую дизель-электрическую подлодку «Уфа» примут в состав флота 16 ноября

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Новая подводная лодка проекта 636.3 «Уфа» войдет в состав флота 16 ноября. Об этом сообщает Минобороны России.

«Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил дату приема (16 ноября) в состав Военно-морского флота дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Уфа", построенной на предприятии Объединенной судостроительной корпорации "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. Церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ подводной лодки состоится 16 ноября», - говорится в сообщении.

Торжественная церемония состоится на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге. Будет зачитан приказ Евменова о приеме «Уфы» в состав флота, после чего на ней поднимут Андреевский флаг.

В мероприятии примет участие сам главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, а также генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков.

Ранее сообщалось, что завершил все этапы испытаний атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов