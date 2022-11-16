Довести до автоматизма: резервисты отработали навыки владения АК-12 в Ставрополье

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все мероприятия курса боевой подготовки спланированы с учетом опыта, полученного войсками в ходе специальной военной операции.

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Мобилизованные бойцы отточили навыки обращения с автоматами АК-12 в Ставрополье. Кадры тренировок публикует Минобороны России.

«Под руководством опытных инструкторов личный состав выполняет боевые стрельбы из автоматов АК-12, пулеметов ПК и снайперских винтовок СВД, гранатометов РПГ-7, а также отрабатывает способы передвижения в различных ситуациях на поле боя», - говорится в сообщении.

Кроме этого, военнослужащие обучаются тактической медицине, проходят как теоретическую, так и практическую подготовку по минно-взрывному делу.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все мероприятия курса боевой подготовки спланированы с учетом опыта, полученного войсками в ходе специальной военной операции.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов