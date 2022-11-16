В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Она действует в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

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В ночь на среду в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили местные власти.

Предупреждение объявляют в различных частях страны почти ежедневно. Так, например, накануне воздушная тревога действовала по всей Украине.

Жители Одессы, Львова и других городов сообщали о взрывах. В частности, в Харькове была остановлена работа метро.

Утверждалось, что в Винницкой и Полтавской областях работала система ПВО. В соцсетях жители писали, что взрывы прогремели в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях.