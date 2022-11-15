На открытии G20 президент Аргентины почувствовал себя плохо

Во время церемонии открытия саммита «Большой двадцатки» Альберто Фернандес пожаловался на повышенное давление и головокружение.

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Президент Аргентины Альберто Фернандес почувствовал себя плохо на церемонии открытия Восточноазиатского саммита «Большой двадцатки». О том, что аргентинский лидер пожаловался на повышенное давление и головокружение, сообщает ТАСС. Для предотвращения осложнений он прошел диагностический осмотр на месте.

Ранее Bloomberg сообщил о том, что Сергею Лаврову, представляющему Россию на саммите, после прилета в Индонезию потребовалась госпитализация. Эту информацию быстро опровергла Мария Захарова, выложив видео, на котором видно, что российский министр здоров и готовится к выступлениям на саммите.