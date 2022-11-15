Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении поселка Опытное

Накануне стало известно об освобождении Павловки в Донецкой Народной Республике.

© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

Группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации освободила населенный пункт Опытное в ДНР. Об этом сообщает Штаб теробороны народной республики в своем Telegram-аккаунте.

«По состоянию на 15 ноября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное», - сообщает штаб.

Накануне в Министерстве обороны России заявили об освобождении Павловки в Донецкой Народной Республике. В российском оборонном ведомстве уточнили, что ВС РФ полностью освободили этот населенный пункт в результате упорных боев.