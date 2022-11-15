Foreign Policy: указ Зеленского подрывает боевой дух украинцев

Ограничение на передвижение, введенное президентом Украины в феврале этого года, является непопулярной и контрпродуктивной мерой, пишет американское издание Foreign Policy.

© Фото: Ukrainian Presidential Press Office

Обозреватель американского журнала Foreign Policy Чарли Карпентер в своей колонке написал, что указ Владимира Зеленского об ограничении передвижения для мужчин, действующий с февраля 2022 года, подрывает боевой дух украинцев. Кроме этого, по мнению Карпентера, эта мера отрицательно влияет на экономику Украины, потому что фактически не позволяет миллионам граждан зарабатывать на жизнь и обеспечивать продовольствием свои семьи.

«Опросы показывают, что это непопулярная мера среди широкого круга украинцев, которые не только ссылаются на права человека, но и говорят, что это контрпродуктивно для военных усилий», — отмечает журналист.

Данное мнение подтверждают и социологические опросы, проводимые среди украинцев.

«Заставляет цвет нации умирать ради чужих государств и не приносит никакой пользы», - прокомментировал закон один из опрошенных.

Ранее Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.