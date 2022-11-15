Лавров прибыл на заседание «Большой двадцатки»

Глава МИД РФ выступит сразу на двух пленарных заседаниях - по продовольственной и энергетической безопасности.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на заседание саммита G20.

Церемония прибытия кортежей глав государств «Большой двадцатки» практически подошла к концу. На место проведения встречи уже прибыли делегации из Евросоюза, Турции, Японии и других стран.

Глава МИД РФ выступит сразу на двух пленарных заседаниях - по продовольственной и энергетической безопасности. Оба пройдут в закрытом формате. Кроме того, министр проведет ряд двусторонних встреч и, предположительно, итоговый выход к журналистам.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обстоятельства требуют, чтобы Владимир Путин находился в России, поэтому вместо него представлять страну на саммите G20 поручено министру иностранных дел Сергею Лаврову. Представитель Кремля отметил, что все участники саммита в Индонезии, желающие пообщаться с российской стороной на высоком уровне, могут встретиться с главой МИД РФ.