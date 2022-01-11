В жилом доме в Южно-Сахалинске произошел взрыв газа. Об этом информирует пресс-служба правительства Сахалинской области.

«Южно-Сахалинск, улица Южно-Сахалинская, 19. Произошел хлопок газа. Один человек погиб, идет эвакуация жителей», - приводит РИА Новости текст сообщения регионального кабмина.

Как, в свою очередь, рассказали в мэрии Южно-Сахалинска, в доме взорвался газовый котел. В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», которые ликвидируют последствия взрыва.

Открытое горение, по информации ГУ МЧС России по Сахалинской области, спасателям уже удалось ликвидировать.

«Дом пятиэтажный, не газифицирован. На месте семь человек и две единицы техники от пяти ПСЧ. В 12.24 (4.24 мск) ликвидация открытого горения на площади 15 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В экстренном ведомстве также рассказали, что спасатели эвакуировали из пострадавшего здания шесть человек, среди которых один ребенок.

Несколькими днями ранее взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Пензе. Жертвами инцидента стали два человека.