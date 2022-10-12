В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зонд NASA успешно изменил траекторию астероида

Алиса Краузе
02:04 12.10.2022
Эксперимент NASA по изменению орбиты двойного астероида Диморф прошел успешно.
Зонд NASA успешно изменил траекторию астероида
© Фото: NASA ESA STScI Hubble
Читайте нас на:

Зонд DART, выпущенный NASA в рамках эксперимента по изменению орбиты двойного астероида, успешно справился со своей задачей. Под его воздействием заметно поменялась траектория движения астероида Диморф, с которым аппарат столкнулся в космосе.

О результатах миссии сообщил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон. Трансляция его выступления велась на сайте агентства.

Как показали земные телескопы, орбитальный виток Диморфа, вращающегося вокруг «большого брата» Дидима, сократился на 32 минуты. Само положение малого космического тела относительно крупного также не осталось прежним.

«Это момент водораздела для планетарной защиты и для человечества», - объявил глава NASA.

Успешно прошедший эксперимент с самого начала затевался как первый шаг на пути к разработке системы защиты нашей планеты от внешней угрозы. Опыт с DART продемонстрировал, что человеческие технологии уже сегодня способны влиять на движение космических тел. В будущем, как надеются специалисты, подобные исследования позволят обезопасить Землю от астероидов, столкновение с которыми может грозить катастрофическими разрушениями.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:50 В стране и мире
Глава Энергодара опроверг украинские фейки о нападении на него
21:42 В стране и мире
Глава ведомства: КГБ Белоруссии известно о подготовке в республике серии терактов
20:35 В стране и мире
Видео
ВСУ выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM
19:39 В стране и мире
Медведев заявил о недопустимости «поставки психам в Киеве РСЗО повышенной дальности»
16:23 В стране и мире
Видео
«Я чудом остался жив»: снаряд ВСУ чуть не убил ехавшего на автомобиле жителя Донецка
Популярное
Видео
Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины
Видео
В МО РФ заявили о достижении цели массированного удара по инфраструктуре Украины
Видео
Бойцы ВДВ разгромили колонну ВСУ: кадры с коптера
Видео
Путин: авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины
Видео
Бастрыкин: граждане РФ и зарубежных стран помогали украинским спецслужбам подготовить теракт на Крымском мосту
Видео
Инженеры, юристы и депутаты: как тренируются в Донбассе первые группы мобилизованных
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.