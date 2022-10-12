Зонд NASA успешно изменил траекторию астероида

© Фото: NASA ESA STScI Hubble

Зонд DART, выпущенный NASA в рамках эксперимента по изменению орбиты двойного астероида, успешно справился со своей задачей. Под его воздействием заметно поменялась траектория движения астероида Диморф, с которым аппарат столкнулся в космосе.

О результатах миссии сообщил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билл Нельсон. Трансляция его выступления велась на сайте агентства.

Как показали земные телескопы, орбитальный виток Диморфа, вращающегося вокруг «большого брата» Дидима, сократился на 32 минуты. Само положение малого космического тела относительно крупного также не осталось прежним.

«Это момент водораздела для планетарной защиты и для человечества», - объявил глава NASA.

Успешно прошедший эксперимент с самого начала затевался как первый шаг на пути к разработке системы защиты нашей планеты от внешней угрозы. Опыт с DART продемонстрировал, что человеческие технологии уже сегодня способны влиять на движение космических тел. В будущем, как надеются специалисты, подобные исследования позволят обезопасить Землю от астероидов, столкновение с которыми может грозить катастрофическими разрушениями.