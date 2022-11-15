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В полном обмундировании: кадры подготовки мобилизованных на полигонах ЮВО

06:15 15.11.2022
Боевое слаживание подразделений проходит по курсу интенсивной подготовки под руководством инструкторов-наставников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В учебных центрах Минобороны России на территории Южного военного округа продолжается подготовка и обеспечение положенными нормами довольствия граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Военнослужащие исправно получают денежное довольствие, сумма которого составляет 195 тысяч рублей. Средства начисляются с 10 по 20 число за предыдущий месяц, а за декабрь календарного года - до 25 декабря.

Минимальную сумму в 195 тысяч рублей получат те, кто прослужил полный календарный месяц. Если гражданин прослужил меньше, выплата составит сумму пропорционально прослуженному сроку за октябрь. Деньги зачисляют на расчетный счет. По желанию военнослужащего средства могут перечислить его родственникам.

Также мобилизованные получают полный комплект всесезонного полевого обмундирования. Он включает в себя демисезонный и зимние костюмы, две пары берец, нательное белье, носки и средства личной гигиены, личное стрелковое оружие, бронежилет, кевларовый шлем, противоосколочные очки, наколенники и налокотники, тактические перчатки, коврик термоизоляционный и спальный мешок.

Подготовка и боевое слаживание подразделений проходит по курсу интенсивной подготовки под руководством инструкторов-наставников, которые непосредственно на полигоне передают свой боевой опыт.

Ранее «Звезда» показывала кадры тренировки мобилизованных на полигоне в Ленинградской области. Военнослужащие выполняют нормативы по тактической, специальной и огневой подготовке.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов

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