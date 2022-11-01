«Это был путь в никуда»: пленный танкист ВСУ о наступлении на Николаево-Криворожском направлении

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Пленный танкист вооруженных сил Украины назвал путем в никуда боевую операцию, в результате которой он и большинство его сослуживцев попали в плен. Со слов Ярослава, танковая рота пошла в атаку без всякой подготовки.

«У нас не было времени ничего обсуждать. Мы не понимали даже, куда мы едем. Не было плана отхода, ничего. Это был путь в никуда. Не было обещанного прикрытия. Говорили, что артиллерия нас прикроет, а получилось, что нас и накрывали», - рассказал Ярослав Рохмалев.

Вскоре танк вышел из строя, рассказал он. Вести дальнейший огонь было невозможно. Экипаж принял единственное разумное решение и сложил оружие.

«Попадание было в башню, ранило командира танка. У него ожог глаза и осколки. Его забрали в госпиталь, оказали помощь, все хорошо с ним. До сих пор не могу понять. Мы просто шли в наступление. Была главная задача - взять две посадки, а зачем, для чего?», - недоумевает Ярослав.

В неудачной атаке на российские позиции принимали участие десять танков ВСУ. Об этом ранее рассказал один из пленных командиров. Все боевые машины остались на поле боя, признался он.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов