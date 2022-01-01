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Два украинских канала показали обращение Порошенко в Новый год

Ян Брацкий
15:40 01.01.2022
Новогодняя речь бывшего президента Украины длилась пять минут, основное внимание в ней он уделил Донбассу.
Два украинских канала показали обращение Порошенко в Новый год
© Фото: petroporoshenko, Instagram
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Украинские телеканалы «Пятый» и «Прямой» показали в новогоднюю ночь обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского. До недавнего времени оба канала принадлежали Порошенко, но были им проданы после принятия закона «об олигархах», пишет РИА Новости.

Речь Порошенко длилась около пяти минут. В кадре он находился вместе со своей супругой Мариной. Она также обратилась к украинцам. Говорил экс-гарант преимущественно о Донбассе.

Петр Порошенко покинул Украину 17 декабря 2021 года. Как было заявлено, он отправился в дипломатическое турне. На родине его ждут следователи. Против Порошенко заведен ряд уголовных дел, в том числе по подозрению в государственной измене.

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