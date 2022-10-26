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Больше двух с половиной тонн грузов: как прошел запуск ракеты «Союз-2.1а»

Константин Исаев
Анастасия Бобылева
07:20 26.10.2022
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» прошел успешно, и корабль «Прогресс МС-21» уже отправился к МКС с двумя с половиной тоннами груза на борту.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Под Новосибирском успели снять на видео, как сгорала в атмосфере одна из ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-21» на борту. Сам же корабль уже вышел на орбиту. Корреспондент «Звезды» наблюдал за его запуском из Центра управления полетами.

Спустя 9 Минут после старта от ракеты-носителя «Союз-2.1а» отделилась третья ступень, и корабль «Прогресс МС-21» отправился уже в самостоятельный полет к МКС. Полет будет проходить по традиционной двухсуточной схеме, за это время грузовик совершит 34 оборота вокруг Земли.

«Прогресс МС-21» несет на борту более 2,5 тонн грузов, среди которых обязательные вода и продукты, запас азота, топливо для станции и вещи для космонавтов. Кроме того, для российской программы научных исследований корабль доставит на станцию сразу несколько приборов и оборудование для проведения ряда медицинских и физических экспериментов.

В частности будут поставлены опыты в рамках программы Спланх - это исследования пищеварительной системы в условиях невесомости, а так же опыты по влиянию стресса на иммунную системы «Нейроиммунитет» и изучению медикаментозных способов поддержания массы костной ткани космонавтов «Коррекция».

Стыковка корабля «Прогресс МС-21» с МКС намечена на 28 октября в 5:50 по московскому времени.

Ранее сообщалось о запуске ракеты «Союз-2.1а». Она стартовала ночью с космодрома Байконур.

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