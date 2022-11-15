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Кортеж посольства США попал под обстрел в столице Гаити

Максим Крюков
03:24 15.11.2022
Как сообщает Reuters, ранение получил местный наемный водитель.
Кортеж посольства США попал под обстрел в столице Гаити
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Global Look Press
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В столице Гаити Порт-о-Пренс в понедельник, 14 ноября, попал под обстрел кортеж посольства Соединенных Штатов Америки. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителя диппредставительства, никто из сотрудников миссии не пострадал, однако ранения получил местный водитель.

«Никто из персонала посольства не был ранен. Один из гаитянских наемных водителей, сопровождавших кортеж, был ранен. Однако эти ранения не угрожают его жизни», - рассказала представитель посольства США Кэтрин Эдвардс.

Как сообщают местные СМИ, организатором нападения может быть банда 400 Mawozo, которая похитила семнадцать иностранных миссионеров в октябре прошлого года. Все они были освобождены в декабре того же года.

Ранее «Звезда» рассказала, как на Гаити полицейские пытаются удержать контроль над улицами столицы Порт-о-Пренс. Лидер страны обратился к мировому сообществу с просьбой ввести иностранный контингент для подавления преступных группировок и криминалитета, что вызвало народное негодование, вылившееся в протесты. Из-за постоянных столкновений между преступными группировками и колоссальных социальных проблем города республики периодически пылают и дымятся.

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