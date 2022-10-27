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Антизападный бунт: почему начались народные восстания на Гаити

Владислав Кустов
Марина Крижановская
01:31 27.10.2022
Лидер страны обратился к мировому сообществу с просьбой ввести иностранный контингент для подавления преступных группировок и криминалитета, что вызвало народное негодование, вылившееся в протесты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Гаити полицейские пытаются удержать контроль над улицами столицы Порт-о-Пренс. В ход идет и летальное оружие. Из-за постоянных столкновений между преступными группировками и колоссальных социальных проблем города республики периодически пылают и дымятся.

Но с конца августа поднялась новая большая волна протестов. И неожиданно в последние дни там замечены российские флаги. Также по городу проносят гроб, обклеенный портретами президента и премьера Ариэля Анри. Рядом с фотографиями флаги - американские, канадские и французские.

«Сегодня мы, люди из "Ситэ Солей", выходим на улицу против Ариэля, который призывает к иностранному вмешательству, чтобы украсть все богатство нашей страны. Мы, люди Гаити, не примем этого», - заявила протестующая Берли Эдуар Сен.

Тема иностранного вмешательства и спровоцировала новые беспорядки в республике. Ариель Анри обратился к мировому сообществу с просьбой ввести иностранные войска в страну, чтобы избавить ее от криминального беспредела.

В республике бесчинствуют банды, держат под контролем целые районы столицы Порт-о-Пренс. Однако ее жители, не раз пережившие американскую интервенцию, отказываются повторять историю.

«Нам не нужны Канада, Франция и США, потому что, когда люди из этих стран приедут, они украдут наши богатства. Ничего серьезного они для нас не сделали. Если бы они что-то сделали, мы бы никогда не протестовали на улице из-за тех проблем, которые переживаем сейчас. Нам нужно, чтобы Китай и Россия пришли и помогли нам использовать наше богатство», - кричат протестующие на улицах Гаити.

Гаити - одна из беднейших стран Карибского бассейна. Из 10,5 миллионов ее жителей 40 процентов не имеют доступа даже к чистой воде. В республике бушует холера, а банды терроризируют население. Недавно расстреляли машину известного гаитянского журналиста Роберсона Альфонса.

Эти проблемы подняли в ООН и приняли резолюцию, которая позволяет рассматривать ввод иностранных войск в республику как вполне реальный сценарий. Представитель США назвала ее «первоначальным ответом».

Что именно сказала постпред США при ООН в ответ на призыв властей Гаити ввести иностранные войска, а также каков был официальный комментарий российского МИД о результатах политики США в Центральной Америке в минувшие десятилетия и согласна ли Россия с принятой резолюцией ООН - смотрите в репортаже Владислава Кустова.

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