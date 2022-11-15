Посол РФ в Будапеште заявил о росте товарооборота России и Венгрии

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Посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов заявил, что товарооборот России и Венгрии увеличился на 160% и превысил $5,7 млрд за первые семь месяцев текущего года.

«По данным Центрального статистического управления Венгрии, объем двусторонней торговли за первые семь месяцев увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 160%, составив $5,7 млрд. Конечно, основную роль здесь сыграл рост стоимости поставок российских энергоносителей - на 216%, до $4,9 млрд. При этом экспорт Венгрии в Россию сократился на 40%, до $776 млн, что привело к росту положительного сальдо торгового баланса в пользу России в размере более $4 млрд», - приводит его слова газета «Известия».

По словам дипломата, темпы роста валового внутреннего продукты (ВВП) достигли своего пика в первом квартале (8,2%), однако во втором - упали до 6,5%, а по итогам третьего и четвертого - эксперты единогласно ожидают «существенно большего замедления».

Станиславов подчеркнул, что основная причина заключается в двузначной инфляции, «вызванная стремительным ростом цен на энергоносители в Европе, который, по мнению венгерского руководства, является прямым следствием санкционной политики Брюсселя в отношении России».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не поддерживает возможность установления предельной цены на газ из Российской Федерации, считая, что такой шаг может спровоцировать сокращение поставок в Европу. Он отметил, что снижение объемов поставляемого газа неизбежно приведет к росту цен на «голубое топливо».