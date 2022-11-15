В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Руины и осколки снарядов: кадры последствий ударов ВСУ по Киевскому району Донецка

Алексей Огренич
23:06 15.11.2022
От ударов боевиков в этом районе часто перебои с электричеством. Воду подают раз в три дня.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Корреспондент «Звезды» побывал в Киевском районе Донецка. Здесь еще остаются люди, однако, следует отметить, район считается опасным - постоянно наносятся удары по частным домам со стороны украинских националистов.

На одном из заборов можно увидеть пример, как украинская артиллерия бьет по мирным районам - он весь в дырках, но это не пули, а множество осколков, которые сюда попали.

Киевский район настолько обстреливаемый, что есть памятник. На табличках выгравированы имена героев Великой Отечественной войны. Вокруг этого памятника повсюду разрушения, которые принесли снаряды украинской артиллерии.

От ударов боевиков в этом районе часто перебои с электричеством. Воду подают раз в три дня. Еще один яркий пример состояния района - светофор, который со всех сторон не работает.

Также корреспондент показ жилой дом в частном секторе. Сюда пришлось попадание украинского снаряда, прямо в центр строения. В этот момент там находилось два человека - мама и дочка. Ребенок погиб, мать в настоящий момент находится в тяжелом состоянии.

По официальным данным, это был снаряд РСЗО «Град». После того, как он взорвался, множественные осколки выбили часть двери и стены. Теоретически находящиеся здесь в этот момент люди могли быть поражены этими осколками. После удара взрывной волной вынесло условное ограждение из шифера и повредило часть цемента возле окна, часть окна выбило.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:29 В стране и мире
Карпов рассказал о своем состоянии после выписки из больницы
20:58 В стране и мире
Унижения, избиения и электрошок: миссия ООН раскрыла данные о пытках российских пленных на Украине
18:09 В стране и мире
В МО Белоруссии объяснили, зачем закупают бланки повесток на фоне слухов о мобилизации
17:36 В стране и мире
ТАСС: Собчак приехала к главе «Ростеха» на переговоры для «улаживания конфликта»
16:29 Армия
Видео
Уничтожение украинской бронетехники «Ланцетом» показали на видео
Популярное
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.