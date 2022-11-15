Руины и осколки снарядов: кадры последствий ударов ВСУ по Киевскому району Донецка

От ударов боевиков в этом районе часто перебои с электричеством. Воду подают раз в три дня.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» побывал в Киевском районе Донецка. Здесь еще остаются люди, однако, следует отметить, район считается опасным - постоянно наносятся удары по частным домам со стороны украинских националистов.

На одном из заборов можно увидеть пример, как украинская артиллерия бьет по мирным районам - он весь в дырках, но это не пули, а множество осколков, которые сюда попали.

Киевский район настолько обстреливаемый, что есть памятник. На табличках выгравированы имена героев Великой Отечественной войны. Вокруг этого памятника повсюду разрушения, которые принесли снаряды украинской артиллерии.

От ударов боевиков в этом районе часто перебои с электричеством. Воду подают раз в три дня. Еще один яркий пример состояния района - светофор, который со всех сторон не работает.

Также корреспондент показ жилой дом в частном секторе. Сюда пришлось попадание украинского снаряда, прямо в центр строения. В этот момент там находилось два человека - мама и дочка. Ребенок погиб, мать в настоящий момент находится в тяжелом состоянии.

По официальным данным, это был снаряд РСЗО «Град». После того, как он взорвался, множественные осколки выбили часть двери и стены. Теоретически находящиеся здесь в этот момент люди могли быть поражены этими осколками. После удара взрывной волной вынесло условное ограждение из шифера и повредило часть цемента возле окна, часть окна выбило.