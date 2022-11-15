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В МИД Польши заявили, что добиваются введения санкций против трубопровода «Дружба»

Максим Крюков
01:49 15.11.2022
Глава МИД страны также отметил, что Польша «обязалась использовать российскую нефть только до конца этого года».
В МИД Польши заявили, что добиваются введения санкций против трубопровода «Дружба»
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
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Власти Польши добиваются от Европейского союза, чтобы блок ввел санкции на поставки нефти по трубопроводу «Дружба». С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Збигнев Рау.

Он также отметил, что Польша «обязалась использовать российскую нефть только до конца этого года».

«Но чтобы эту операцию можно было реализовать, необходимо решение на уровне Евросоюза, которое будет носить характер санкций. Если же Польша сама, на основании своего решения, откажется от использования нефти из этого нефтепровода, мы просто должны будем заплатить российской стороне компенсации», - приводит его слова ТАСС.

Глава МИД республики подчеркнул, что для Польши это важный момент и страна рассчитывает, что новый пакет ограничительных мер с учетом польских ожиданий будет принят как можно скорее.

Накануне стало известно, что власти Польши решили изъять долю «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ 0 операторе польской части газопровода «Ямал - Европа». Решение было принято министром экономического развития и технологий страны Вальдемаром Буда по запросу Агентства внутренней безопасности, чтобы разблокировать работу компании и продолжить оказывать услуги потребителям.

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