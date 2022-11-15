В стране и мире Один человек погиб при уничтожении «Точки-У» в Белогородской области Анна Касаткина Еще одну пострадавшую доставили в больницу с осколочными ранениями, сообщил губернатор региона. © Фото: Кирилл Каллиников РИА Новости Читайте нас на: Система ПВО сбила ракеты над Валуйками и Грайвороноском городским округом в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Наша система ПВО сбила над Валуйками "Точку-У". По предварительной информации, есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей», — написал он в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что осколками ракеты выбиты окна в нескольких домах. На месте находятся оперативные службы, ведется подомовой обход территории. В Грайворонском городском округе пострадавших и разрушений предварительно нет, сообщил губернатор. Ранее Гладков рассказал, что в результате обстрела города Шебекино погибли два человека. Еще трое доставлены в больницу. Экспертное мнение и аналитика