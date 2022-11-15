Newsweek: США испытает проблемы с боезапасами из-за помощи Киеву

© Фото: Roland Balik, Keystone Press Agency, Global Look Press

Соединенные Штаты Америки серьезно истощают свой арсенал боезапасов в связи с поставками вооружения Украине. Об этом пишет военный обозреватель Калеб Ларсон в статье для американского журнала Newsweek.

Как отметил журналист, критическая нехватка боеприпасов может привести к «колоссальным последствиям». Так, Ларсон привел в пример Великобританию времен Первой мировой войны, когда в стране произошел снарядный кризис 1915 года, который в итоге вылился не только в катастрофическое поражение британцев в битве за Обер-Ридж, но и к смене правительства.

В статье также говорится, что в 2016 году нехватка высокоточных управляемых боеприпасов у Военно-воздушных США привела к тому, что некоторые партнеры по коалиции в борьбе против ИГИЛ* изменили свою позицию и отвернулись от Соединенных Штатов. По мнению автора, американскую промышленную базу нужно снимать «с мирных рельсов».

«Ее нужно расширять - нет, не переводить на военные рельсы, но хотя бы сделать так, чтобы она отвечала текущим потребностям», - говорится в материале.

Такие шаги, по словам Ларсона, дадут промышленности США ясный сигнал о спросе и способствуют более тщательному планированию по использованию трудовых ресурсов, поиска сырья и производства.

Ранее в Соединенных Штатах признали, что поддержка Киева оказывает давление на их ВПК и истощает запасы государства. Аналогичная ситуация, как отметил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, наблюдается и у американских партнеров.

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.