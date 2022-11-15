Боррель озвучил два сценария применения сил быстрого реагирования ЕС

Глава европейской дипломатии сообщил о работе над сценариями для сил быстрого реагирования в ходе пресс-конференции в Брюсселе, которая проходила после заседания глав МО стран-участниц Европейского союза.

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Силы быстрого реагирования Европейского союза будут применяться для того, чтобы эвакуировать европейских жителей и проводить операциии по стабилизации в случае кризисной ситуации. Такое заявление сделал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии сообщил о работе над сценариями для сил быстрого реагирования в ходе пресс-конференции в Брюсселе, которая проходила после заседания глав МО стран-участниц Европейского союза.

«Я проинформировал министров о работе над формированием сил быстрого реагирования... Мы разработали два вероятных сценария для применения этих сил. Один из сценариев предполагает спасение и эвакуацию граждан Евросоюза», - заявил он.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20 подчеркнул, что ЕС и Североатлантический альянс давно участвуют в гибридной войне на Украине.