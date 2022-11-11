«Ювелирное изделие»: в чем состоят тонкости работы минометчиков в зоне спецоперации

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Минометная батарея рассредоточена вдоль линии обороны на Запорожском направлении. Боевые расчеты готовятся нанести огневое поражение националистам, обнаруженным нашей разведкой.

Командир минометного взвода получает координаты цели. В четырех километрах от наших рубежей находится оборудованный опорный пункт украинских боевиков. Расчеты 120-мм орудий занимают позиции. Боеприпас опускают в канал ствола, орудие наводят на цель. Команда «выстрел». Подрыв вышибного заряда и полет мины по заданной траектории.

Перезарядка орудия и корректировка огня занимают секунды, и тут же земля вздрагивает от повторного удара «навесом». Поражение цели фиксируют расчеты беспилотников. Видео с камер передается в пункт управления, а оттуда уже - на огневые позиции.

«Неприцельный обстрел. Либо из минометов, либо из пулеметов, либо из автоматических гранатометов. Их огневые позиции выявляются. И мы наносим огневое поражение. Обстановка у нас стабильная. Периодически противник совершает провокации. Мы занимаемся тем, что поддерживаем огнем мотострелковые подразделения», - объяснил командир минометной батареи Александр.

Нашу линию обороны противник постоянно «прощупывает», ищет слабые места и где-то пытается пойти на прорыв. Минометная батарея работает в тесной связке с мотострелковыми подразделениями. Пехота обнаруживает скопления националистов и передает их координаты боевым расчетам.

Командир минометного расчета Виктор почти два месяца назад, как и несколько его сослуживцев, был мобилизован в ряды российской армии. Срочную службу проходил в минометной батарее. Поэтому его навыкам нужно лишь придать огранку.

«Все люди прошли срочную службу в свое время. Остались навыки опыт, все коммуникабельные в плане общения. Достаточно быстро влились в коллектив. Стараемся следовать командам. Слушаем. Настроение боевое, пацаны заряжены на сто процентов все», - описывает Виктор.

При освоении нюансов ведения боя командиры расчетов показывают, как вкручивается взрыватель и завязываются пороховые мешочки на мине, в деталях объясняя мобилизованным тонкости работы наводчика и заряжающего.

Дальность стрельбы минометного орудия ограничена дистанцией в семь километров. Однако мобильность этих установок позволяет регулярно менять позиции. За это время противник постоянно теряет батарею из зоны обнаружения, и это позволяет после нанесения удара оперативно уйти из под ответного огня.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.