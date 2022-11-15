Автобус с рабочими попал в аварию под Нижним Новгородом

В автобусе находилось 19 рабочих, из них восемь получили травмы.

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Автобус с рабочими попал в аварию в Нижегородской области, в результате пострадали восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По предварительной информации, около 18.40 на 227 километре автодороги Р-72 «Владимир-Муром-Арзамас» у села Туртапки Ардатовского района следующий по маршруту «Перевоз — Мухтолово» автобус «ПАЗ» съехал в кювет. В автобусе находилось 19 рабочих, из них восемь получили травмы. Пострадавших доставили на осмотр в ближайшие медучреждения.

Водитель автобуса был трезв, предположительно, он не справился с управлением. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее во Владивостоке на мосту из-за гололеда столкнулись 38 автомобилей. В результате пострадали двое человек, включая подростка.