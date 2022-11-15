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В Москве вручили награды за оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса

Анна Назайкина
21:09 15.11.2022
Награды за активное участие в благотворительной акции по сбору гумпомощи жителям Донецкой и Луганской народных республик удостоен и президент холдинга «Красная Звезда» Алексей Пиманов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Москве вручили награды за оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса. Церемония прошла на съезде «За великую Россию».

Грамоты и ордена получили как частные лица, так и представители различных организаций. Среди отмеченных и директор фонда помощи врачам «Герои» Борис Герасин.

Он отметил, что помогать Донбассу его организация начала с начала специальной военной операции. Фонд создавался еще несколько лет назад для помощи врачам, семьям медиков, которые погибли во время борьбы с COVID-19.

«С тех пор фонд очень сильно вырос и продолжает расти. Адресно помогаем во всех ситуациях. С февраля этого года мы доставляем огромное количество гуманитарной помощи в виде медикаментов на Донбасс», - сказал он.

Награды за активное участие в благотворительной акции по сбору гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик удостоен и президент холдинга «Красная Звезда» Алексей Пиманов.

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